Mit Maske ins Neulengbacher Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert soll am 8. Jänner in der Aula der Mittelschule Neulengbach stattfinden. Aufgrund der Pandemie gibt es keine Pause und auch kein Buffet. „Einerseits wollen die Leute gern ins Konzert gehen, andererseits ist natürlich Vorsicht geboten“, sagt Kulturstadträtin Maria Rigler. Die Tonkünstler hätten zugesagt, deswegen werde die Veranstaltung stattfinden, so Rigler. Der Kartenvorverkauf läuft.

Vor der Pandemie war das Neujahrskonzert der Tonkünstler immer ein Besuchermagnet. Bis auf den letzten Platz besetzt war die Aula des Schulzentrums jedes Mal. Heuer wird Abstand gehalten: Bei jeder Ticketbuchung wird automatisch links und rechts der gebuchten Sitzplätze ein Platz blockiert. Damit ist Abstand zur nächsten Besuchergruppe gewährt.

Rund 150 Gäste werden erwartet. Ein Besuch des Konzerts ist nur mit einem gültigen 2G-Nachweis möglich. Während der ganzen Vorstellung soll FFP2-Maske getragen werden. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Covid-19-Maßnahmen.

Zu hören sind berühmte Arien und Lieder aus Oper und Operette, Polkas und Walzer der Strauss-Dynastie und Orchesterstücke aus dem Gala-Repertoire. Solistin ist Joo-Anne Bitter, am Dirigentenpult steht Lorenz C. Aichner.