Gasthaus Harold schließt Pforten – keine Übernahme geplant

Unzählige Biere hat Maria Harold in ihrer knapp 40-jährigen Zeit als Wirtin gezapft, unzählige Essen und Getränke serviert. Sie trat damit in die Fußstapfen der Großmutter und der Mutter ihres Mannes Leopold, die zuvor das Gasthaus Harold in Siegersdorf viele Jahre mit viel Leidenschaft geführt hatten.

„Früher hatten wir auch Bälle und waren Treffpunkt für mehrere Vereine“, erinnert sich die Wirtin, die gemeinsam mit ihrem Mann Leopold – er ist bereits in Pension – das Lokal in Siegersdorf führte.

Mit der Pensionierung von Maria Harold ist jetzt aber Schluss. Das Siegersdorfer Lokal schließt mit 30. September nun endgültig seine Pforten. „Unsere Kinder haben andere Wege eingeschlagen und wollen nicht weitermachen“, erzählt Maria Harold. Auch eine anderwärtige Weiterführung sei aktuell nicht geplant. „Jetzt bleibt das Lokal einmal leer“, sagt Harold.

Anlässlich der Pensionierung bedankte sich der Dorferneuerungsverein (DEV) Siegersdorf für die langjährige Gastfreundschaft im Hause Harold. Seit den ersten Dorfgesprächen im März 1998, später dann bei den diversen Vorstandssitzungen, Generalversammlungen, sowie Jahresfeiern und verschiedenen Veranstaltungen trafen einander die Mitglieder und der Vorstand des Dorferneuerungsvereins viele Male im Gasthaus Harold, das quasi für die Mitglieder als Clublokal fungierte.

