Mit vielen Eindrücken, neuen Bekanntschaften und kreativen Ideen ist die Siegersdorferin Melanie Eckl-Kerber aus Paris zurückgekehrt. Sie bekam, wie berichtet, die Möglichkeit, bei der „Art Shopping“ im Caroussel du Louvre in Paris zehn ihrer Bilder zu zeigen. „Es war ziemlich beeindruckend, das Ambiente innen und außen. Und auch die berühmte Mona Lisa in der Nähe“, beschreibt sie. Vor allem die riesige Bandbreite an Kunstwerken beeindruckte die Künstlerin.

„Tolle Skulpuren, Bilder und Fotografien aus allen Ecken der Welt waren zu sehen“, berichtete Eck-Kerber. Während ihres Aufenthaltes in Paris war sie beim Aufbau des Standes von Galeristin Adriana Peterova, in dem unter anderem ihre Bilder ausgestellt waren, bei der Vernissage und dann auch während der Messe vor Ort. „Es war interessant zu sehen, wie meine Bilder bei den Menschen ankommen“, erzählt die stolze Künstlerin, die auch mit vielen Gästen un Künstlern ins Gespräch kommen konnte.

Die Ausstellung in Paris könnte auch Folgeausstellungen nach sich ziehen: So ist geplant, dass für sie eine Portfolio-Mappe erstellt wird. Außerdem soll sie im nächsten Jahr bei der „Ibiza Art Fair“ ihre Bilder zeigen.