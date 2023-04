Leidenschaft Modellfliegen: Neulengbacher Verein stellt sich vor

Seit über 20 Jahren lässt Mario Kainz seine Modellflugzeuge hoch oben in der Luft kreisen. Seiner großen Leidenschaft konnte er früher – bevor sein Sohn zur Welt kam – auch bei Flugshows, an denen er an den Wochenenden immer teilgenommen hat, nachgehen. „Heute mache ich das Ganze aus Spaß“, erzählt der Purkersdorfer, der mehrere Modellflieger sein Eigen nennt.

In einer Fluggemeinschaft konnte er sich die Jahre über immer mit Gleichgesinnten austauschen – und natürlich gemeinsam fliegen gehen. 2018 wurde aber dann der Entschluss gefasst, einen Verein zu gründen, „da die Mitglieder immer mehr geworden sind“, berichtet Kainz. Seitdem ist er Obmann des Modellflugclubs (MFC) Silberfalke, der aktuell 28 Mitglieder hat. Diese kommen aus dem Raum Neulengbach und Böheimkirchen, aber auch aus Wien. „Bei und sind Einsteiger und Profis dabei, sie fliegen kleine Flieger bis hin zu Motorflieger samt Puppen“, berichtet Kainz. Geflogen wird – vorwiegend am Wochenende – am Flugplatz in Neulengbach, genauer gesagt in Unterwolfsbach, wo es auch eine Start- und Landepiste mit 140 Meter länge und 25 Meter Breite für die Modellflieger sowie eine Matte für Starts und Landungen für kleinere Modelle gibt.

In der kalten Jahreszeit wird die Turnhalle des Neulengbacher BORG für die Modellflieger geöffnet. Egal ob Segler aus Schaum oder ein Jet, beim MFC sind alle Flugmodelle vertreten.

Einblick in die Welt des Modellfliegens

Um den Verein und das Modellfliegen bekannter zu machen, lädt der MFC am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, zu einer Ausstellung im Lengenbacher Saal. Präsentiert werden Fernsteuerungen und Flieger vom Beginn des Modellfliegens bis heute. Die Mitglieder stehen mit Rat und Tat zur Seite und informieren die Besucher gerne übers Modellfliegen. Gezeigt wird auch ein Video, in dem man sieht, was der Verein das ganze Jahr über macht. Außerdem steht ein Flugsimulator bereit, mit dem man sich im Modellfliegen versuchen kann. „Gerne kann man sich auch etwas ausmachen, um am Flugplatz vorbeizukommen“, rührt Kainz die Werbetrommel für die Ausstellung und den Verein.

Zur Ausstellung

Samstag, 22. April, 10 bis 19 Uhr, Sonntag, 23. April, 9 bis 15 Uhr im Lengenbacher Saal in Neulengbach, Eintritt: freie Spenden

Infos gibt es unter www.mfc-silberfalke.at

