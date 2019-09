Der Jugendverein Neulengbach unter der Leitung von Erik Kornelson veranstaltete am Samstag einen Skatecontest beim Skateplatz in der Neulengbacher Sindelarstraße. Das Wetter war traumhaft, die Afterparty dauerte bis kurz nach Mitternacht.

Sindelar Park Battle ging in Neulengbach über die Bühne .

Ein voller Erfolg wurde der Skatecontest „Sindelar Park Battle“ am Samstag im Skatepark in der Sindelarstraße. „Die Teilnehmer kamen aus unserer Stadtgemeinde, aber auch aus Wien, aus dem Waldviertel und sogar aus den angrenzenden Bundesländern“, freute sich Erik Kornelson vom Jugendverein Neulengbach. Sieger wurde Georg Höll aus Salzburg, der in Wien lebt.