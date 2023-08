Prachtwetter bei Augustinerkirtag in Neustift-Innermanzing

Auch heuer organisierte die Singgruppe wieder den Augustinerkirtag in Neustift-Innermanzing. Gefeiert wird der Augustinerkirtag, da die Pfarrkirche dem Heiligen Augustinus geweiht ist. Die Bevölkerung dankt bei diesem Fest auch Augustin Kahry, dem Initiator für den Bau der Pfarrkirche. Der Augustinerkirtag beginnt traditionell mit der Feldmesse, die Pfarrer Gregorz Ragan zelebriert und von der Singgruppe feierlich gestaltet wird. Diesmal wurde die Messe auch in der Erinnerung an zwei Singgruppenmitglieder - Peter Binek und Christine Zeidlinger - gefeiert, die heuer überraschend gestorben sind.

Im Anschluss gehen die Kirchenbesucher zum Kirtag, der rund um die Kirche gefeiert wird. Zum Sommerfinale kredenzte die Singgruppe erfrischende Drinks, dazu lud Grillmeister Gerhard Fischer zu Köstlichkeiten vom Steak bis zur Bratwurst ein. Besonders feierte man aber beim Kirtag ein Innermanzinger Urgestein: Elisabeth Link feierte ihren 90. Geburtstag.