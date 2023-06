Die „Kaiserin“ kommt nach Eichgraben

Eichgraben feiert heuer den 100. Geburtstag. Das veranlasst sogar „Kaiserin Sisi“, alias Katharina Stemberger, in der Wienerwaldgemeinde vorbei zu schauen. Am 24. Juni findet am Eichgrabener Bahnhof die Sisi-Entourage statt. „Ab 16 Uhr sollten die Teilnehmer bereits vor Ort sein, denn dies ist ein wichtiger Punkt für den 100 Jahre Eichgraben Film, der entsprechende Vorbereitung benötigt. Snacks und Getränke sind bei der Galerie am Bahnhof ab 15 Uhr vorhanden, man kann also schon früher anwesend sein“, erklärt dazu Vizebürgermeister Johannes Maschl, der alle Veranstaltungen koordiniert. Katharina Stemberger wird um 16.24 Uhr als Sisi kostümiert, am Eichgrabener Bahnhof ankommen. Sie wird dort von der wartenden Menge begrüßt. Jeder Teilnehmer bekommt dafür ein eigens angefertigtes Stofftaschentuch im 100 Jahre Stil, mit dem „die Kaiserin“ winkend begrüßt wird. Das Jubiläumstaschentuch darf dann jeder als kleines Dankeschön für den Einsatz als Souvenir behalten.

Im Anschluss wird „die Kaiserin“ zur Eröffnung der Ausstellung in der Galerie um 17 Uhr begleitet, die von allen Anwesenden besucht werden kann. Um 18.30 Uhr wartet dann die „kaiserliche Kutsche“ um Sisi zur Sonnwendfeier der Eichgrabener Naturfreunde bei der Lechnerwiese zu bringen.