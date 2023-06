„Kaiserin Sisi“ besuchte Eichgraben

Der Aufschwung der Gemeinde Eichgraben begann 1851 mit dem Bau der Westbahn und setzte sich besonders rasant fort, nachdem am 24. März 1881 die Haltestelle Eichgraben-Altlengbach in Betrieb genommen wurde. Das alles ereignete sich im Sisi-Zeitalter, sodass die Bahnlinie als „Kaiserin Elisabeth-Bahn“ bezeichnet wurde. Eichgraben ist somit ein Kind der Westbahn. Daraus entwickelte der Verein Umweltschutz die Idee, die "Kaiserin Sisi" samt Entourage zum 100-jährigen Jubiläum nach Eichgraben einzuladen. Stephan Bruckmeier und Vizebürgermeister Johannes Maschl sorgten für die Umsetzung dieser Idee. Und so konnten die Eichgrabener vergangenen Samstag die „Kaiserin Sisi“, alias Katharina Stemberger in Eichgraben begrüßen. Sisi kam mit der Bahn und wurde von den zahlreichen Fans herzlich mit eigens für diesen Anlass bedruckten weißen Stofftaschentüchern winkend begrüßt. Nach einer kleinen Ansprache an „das Volk“ schritt sie zur Ausstellungs-Eröffnung in die Galerie und wurde anschließend mit der kaiserlichen Kutsche zur Sonnwendfeier der Naturfreunde gebracht.