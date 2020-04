„Ich bin ich stolz, dass wir so einen Kameraden in unseren Reihen haben und unser junger Kamerad derart professionell, umsichtig und richtig gehandelt hat“, streut Feuerwehrkommandant Josef Ertl seinem Kameraden (18), der anonym bleiben möchte, Rosen. Auf der Fahrt zu einem Einsatz in der Schwabstraße am vergangenen Donnerstag, zeigte er seine Professionalität in Sachen Erste Hilfe.

Am Weg ins Feuerwehrhaus, den er gemeinsam mit seiner Mutter als Chauffeurin angetreten hatte, entdeckten die beiden in der Schmidgasse eine gestürzte Radfahrerin.

Radfahrerin kollidierte mit Rennradfahrer

Eine Maria Anzbacherin war mit ihrem Fahrrad in der Pfarrgasse unterwegs. Als sie in die Schmidgasse einfuhr, dürfte sie den Vorrang missachtet haben und kollidierte mit einem Rennradfahrer, der genau in dem Moment die Schmidgasse entlangfuhr. Beide kamen zu Sturz. Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann kam mit leichten Blessuren davon.

Die Mutter des Feuerwehrmannes, stoppte sofort ihren Wagen und die beiden boten ihre Hilfe an. Obwohl die weitere anwesende Person keine Hilfe für nötig hielt, machte die verletzte Radfahrerin mit ihrer Mimik und Gestik darauf aufmerksam, dass sie Unterstützung brauche. „Unser Feuerwehrkamerad machte das einzig Richtige und setzte die Rettungskette in Gang“, berichtet Kommandant Josef Ertl über den Vorfall.

In der Zwischenzeit kamen auch noch weitere Helfer zur Unfallstelle und sorgten sich um die Unfallopfer.

„Trotz des Coronavirus hat der junge Kamerad ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit, soweit es eben die Situation zuließ, mit seiner Mutter Erste Hilfe geleistet“, erzählt Ertl.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Verletzte – mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.