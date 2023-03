Eichgrabenerin als Coach für ein smartes Leben

Was macht Handys & Tablets so anziehend für uns alle? Ist das schon Handysucht, oder ist das noch OK? Warum können Kinder von alleine nicht aufhören? Was finden Jugendliche an TikTok und Instagram, was sie in der realen Welt nicht haben? Und wie wirken sich digitale Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus? Fragen über Fragen und Andrea Buhl-Aigner kann diese beantworten. Die Eichgrabenerin hat sich im Oktober 2022 mit dem Unternehmen „Smartphone Coach“ selbstständig gemacht.

Buhl-Aigner war in den letzten 15 Jahren im Bereich der digitalen Kommunikation tätig. Sie ist Vortragende auf der Journalismus-FH und ist selbstständige Online Marketing Beraterin, arbeitete in verschiedenen Agenturen in der Websiteentwicklung, im Kurier Medienhaus betreute sie auch Redaktionssysteme für Journalisten und Journalistinnen, bei Ärzte ohne Grenzen baute sie ein Social Media Team auf. „Jetzt habe ich mein Wissen aus diesem Bereich umgedreht. Beim Online Marketing versucht man Leute anzuziehen und sie zum Kaufen zu bewegen oder etwas zu spenden. Jetzt dreh ich die Themen halt um und sag, wo muss man aufpassen und wofür können meine Daten im Netz verwendet werden“, erklärt Andrea Buhl-Aigner.

Sie begleitet Kinder und Jugendliche, wenn sie anfangen die Geräte zu benutzen, oder gibt Tipps, wie man sich das Familienleben mit Smartphones am besten einrichtet. Auf die Idee, sich als Smartphone Coach zu versuchen, brachten sie Beobachtungen und Begegnungen im Alltag. „Ich bin auf der Straße unterwegs und sehe, was die Leute so mit den Geräten tun. In allen Alltagssituationen wird auf das Handy geschaut. Im Urlaub sitzen fünf Leute neben uns und jeder schaut in den eigenen Bildschirm“, erzählt sie. Und weiter: „Dann ist mir in verschiedenen Gesprächen aufgefallen, wie wenig die Leute eigentlich Details kennen. Alle verwenden die Geräte, aber keiner weiß, was man alles mit den Daten anfangen kann, die man im Netz hinterlässt.“

Das erste Smartphone kam 2007 auf den Markt. Alle, die über 30 Jahre alt sind, haben in Bezug auf die Smartphonenutzung keine Referenzen aus der Kindheit, jetzt wachsen die Kinder damit auf. „Spannend finde ich, was Kinder mit dem Handy so machen, was sie sich anschauen und vieles mehr“, so Buhl-Aigner. All diese Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse fließen in ihre Arbeit ein.

Neben ihren Auftritten auf diversen Socialmedia Plattformen (www.smartphonecoach.org) bietet sie Webinare, E-Mail Ratgeber, Vorträge, Checklisten, persönliche Beratungen, Leseempfehlungen und vieles mehr an. Seit Kurzem ist sie Mitglied im Leader-Gremium der Region für digitale Projekte und war bei der Präsentation der Jugendstudie, wo 1.500 Jugendliche befragt wurden, mit von der Partie. „Interessant war dabei das Ergebnis der Selbsteinschätzung der Jugendlichen in Hinsicht auf Handysucht“, erzählt die Spezialistin für digitale Kommunikation. Das Aha-Erlebnis kommt meist, wenn Smartphonenutzer ihre eigenen Nutzungsmuster bewusst kennen lernen. Danach kann man dran arbeiten, wie man sich die Zeit und Kontrolle wieder holt und selbst bestimmt, wann man zum Handy greift, und wann nicht. Das Interesse an diesen Themen ist jedenfalls sehr groß.

Infos auf einen Blick

13 wichtige Themen für einen entspannten Umgang mit Handys und Tablets in der Familie, ohne alles zu erlauben oder alles zu verbieten. http://www.smartphonecoach.org/13themen

3 Fragen, die du stellen solltest, bevor dein Kind das erste Smartphone bekommt. Und 14 kurze Fragen, mit denen ihr den Schritt ins „smarte Familienleben“ macht, ohne, dass die Geräte zum Stressfaktor werden. www.smartphonecoach.org/ersteshandy

