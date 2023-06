Sommer-Winterkultour im Eichgrabener Gemeindewohnzimmer

Seit 12 Jahren gibt es in Eichgraben die WinterkultOur, die immer in verschiedenen Ortsteilen in privaten Wohnzimmern und mit verschiedenen Künstlerin stattfindet. Für die Sommer-WinterkultOur anlässlich des 100-jährigen Gemeindejubiläums wurde diesmal die Gemeinde zum Wohnzimmer umfunktioniert und vier Künstler an einem Tag eingeladen. „Die Idee zur WinterkultOur entstand 2011 im Zuge der Aktivitäten im kunst/kulturforum eichgraben im Rahmen des beteiligungsorientierten G21 Prozesses der Gemeinde Eichgraben“, erzählt Karl Prammer, der mit Elfriede Bruckmeier im Kernteam war. Aus dem Themenbereich „Kunst & Kultur“, vertreten durch Elfriede Bruckmeier, Traude Gessner, Ursula Leutgöb, Bernhard Liebisch, Susanne Mutz und Karl Prammer entstand dann unter anderem die Winterkultur, die am 11. November 2011 mit ihrer ersten Veranstaltung unter dem Motto „Kennenlernen verschiedener Kunst- und Kulturgenres sowie von Menschen aus und um Eichgraben und von anderswo, stattfand. Die Veranstaltungen waren jedes Mal in einem (anderen) Ortsteil von Eichgraben, bei verschiedenen privaten Gastgebern mit unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen und mit wechselndem künstlerisch/inhaltlichen Fokus. Diesem Motto blieben die OrganisatorInnen Elfriede Bruckmeier, Ursula Leutgöb und Karl Prammer über alle Jahre treu. Die Finanzierung der KünstlerInnen erfolgt auf Basis von Spenden und einer kleinen Unterstützung von Seiten der Gemeinde.