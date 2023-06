Jubiläums-Sommerball in Eichgraben

Der Sommer-Jubiläumsball im Stil der 20er-Jahre in der Eichgrabener Galerie war ein wunderschönes Fest in liebevollem Gedenken an die Hausherrin Elfriede Bruckmeier. Dieser Ball, der auch Teil des Veranstaltungsreigens im Jubiläumsjahr ist, war der große Wunsch der Eichgrabner Galeristin, Autorin und Chronistin Frieda Bruckmeier, die am 11. Juni im 83. Lebensjahr nach schwerer Krankheit friedlich zu Hause entschlafen ist. Frieda Bruckmeier war eine Persönlichkeit, die das Eichgrabner Kulturleben bedeutend mitgestaltet hat. Gemeinsam 2016 verstorbenen Mann, dem Maler Lothar Bruckmeier hat sie vor bald 50 Jahren die Galerie am Bahnhof eröffnet, in der viele, viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Der Hausherr Stephan Bruckmeier sorgte mit seinem Team für das leibliche Wohl der Besucher. Die New Orleans Dixiland – Band, das Walzer-Ensemble von Iris Trefalt mit Russell McGregor und Eichgraben Vokal sorgten für den musikalischen Background und luden zum Tanzen ein. Die zahlreichen Ballbesucher, darunter Bürgermeister Georg Ockermüller, Vizebürgermeister Johannes Maschl, Nationalrätin Elisabeth Götze und einige Vereinsobleute genossen den Abend, der vom Verein für Kunst und Kultur Eichgraben ausgerichtet wurde, in vollen Zügen.