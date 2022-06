Ferienspiele in der Region Wienerwald: Spaß ist garantiert

Werbung

Das Ferienspiel in Neulengbach hat schon lange Tradition. Auch heuer wieder gibt es ein buntes Programm. 35 verschiedenste Aktivitäten werden von 20 Veranstaltern organisiert.

„Dank der vielen Vereine, Organisationen und Familien, die immer wieder mitmachen, können die Kinder einen abwechslungsreichen Sommer erleben und unbeschwerte Tage mit viel Spaß und gemeinsamen Spielen genießen“, hebt Bürgermeister Jürgen Rummel die Wichtigkeit dieses ehrenamtlichen Einsatzes für die Gemeinschaft hervor.

Heuer sei aufgrund der derzeit entspannten Corona-Situation alles lockerer als bei den Ferienspielen in den vergangenen zwei Jahren, stellt Stadträtin Maria Rigler fest. Start des Ferienspiels ist am 8. Juli auf dem Tennisplatz in Ollersbach. Um die Welt funken, zaubern, basteln und sporteln können die Kids im Sommer wieder. Auch Besuche bei der Polizei, beim Roten Kreuz, beim Imker, beim Bundesheer oder auf dem Bauernhof gibt‘s.

Ein buntes Programm wird auch heuer wieder in Eichgraben geboten: „22 Stationen sind aktuell geplant. Das Ferienspiel wird wieder von FVV und Gemeinde durchgeführt“, informiert Bürgermeister Georg Ockermüller auf Anfrage der NÖN. Los geht es am 5. Juli mit einem Kindergemeinderat. Gestalten mit Ton, Malen mit Acryl, Filzen und Knüpfen stehen genauso auf dem Programm wie Pizzabacken, Eisenbahnspielen, Kinderuni oder Bachexpedition.

19 Ferienspiel-Termine gibt es heuer für die Kinder in Maria Anzbach, wo Gemeinderätin Cony Künstler wieder die Koordinierung der Aktivitäten übernommen hat. Spaß ist garantiert.

Der große Andrang auf die Sportwoche überraschte in Asperhofen . Die Woche wird erstmals in Kooperation mit der Organisation „Xund ins Leben“ angeboten. „Wir haben zwei Gruppen und sind mehr als ausgebucht“, berichtet die zuständige Gemeinderätin Christina Steinböck. Zudem gibt es 13 Termine für Ferienspiele, etwa bei der Feuerwehr.

Abwechslungsreiche Programme

In Kirchstetten hofft Organisatorin Gemeinderätin Margarethe Maron wieder auf rege Beteiligung beim Feriensommer, der am 7. Juli mit der Aktion „Geschichten pflücken im Generationenpark“ gestartet wird. Die Kinder können unter anderem Musikinstrumente und Bogensport kennen lernen, ein Kasperltheater erleben oder einen Ausflug in den Tierpark Haag unternehmen.

Immer mittwochs gibt es in Altlengbach Programm für Kinder. Acht Ferienspiel-Termine im Juli und August sind geplant: Die Kinder töpfern etwa im Freibad, machen einen Erste-Hilfe-Kurs oder besuchen den Bauernhof der Familie Göschelbauer. Im Juli gibt es außerdem vier Schwimmkurse. In der Mittelschule Laabental können Kinder ihr Englisch bei einer Sprachwoche verbessern oder sich bei einem Sport Camp beim Streetdance oder einer Wasserrutsche austoben.

In der Gemeinde Neustift-Innermanzing wird aktuell noch am Ferienspiel-Programm getüftelt. „Die Liste ist am Fertigwerden. Aktuell sind es etwa zwölf verschiedene Angebote“, erzählt Bürgermeisterin Irmgard Schibich. Zu den Angeboten zählen etwa das Bedrucken von T-Shirts, Basteln oder Wasserspiele.

In Brand-Laaben sind Ferienspiele zwar geplant, genauere Informationen hatte die Gemeinde jedoch zu Redaktionsschluss noch nicht.

