Verdiente Bürgerinnen und Bürger wurden geehrt

Beim Sommerempfang wurde über die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, Serviceangebote und die Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen informiert. Viele neu zugezogene Mitbürgerinnen und Mitbürger sind der Einladung der Gemeinde auf die Schutzhütt'n gefolgt und gemeinsam wurde ein schöner Abend verbracht.

Mit dabei waren auch alle Vereinsobleute der Gemeinde und Menschen, die viel für Altlengbach getan haben. Alle freiwilligen Fahrer/innen des E-Mobilitäts-Verein, mit Erika Lihotzky an der Spitze, wurden zu den "Altlengbacher und Altlengbacherinnen" des Jahres 2022 ausgezeichnet. „Vielen Dank für eure Bereitschaft, dass ihr unsere Bürgerinnen und Bürger, die nicht mobil sind, zu Arztterminen, zum Einkaufen oder zu Freunden fährt“, so Bürgermeister Michael Göschelbauer.

Ebenso wurden viele sportliche Leistungen geehrt. Die U11 Jugendfußballmannschaft des Sportvereins war ungeschlagen im Herbst 2022. Die Damen des Tennisclub wurden Cupsieger, Ronald Matky nahm an der Goju-Ryu (Karatestil) Weltmeisterschaft in Italien teil, das American Football Team „Blue Hawks“, mit den Altlengbachern Christophe Lefevre und Mario Kernreiter, schafften den Halbfinaleinzug in der Liga und Dieter Rudolf belegte den 11. Platz beim Erzberg-Rodeo 2022. Für sein langjähriges Engagement im Sportverein, als sportlicher Leiter, wurde Nikola Nikic ebenfalls ausgezeichnet.

Familie Widmann schaffte es wieder Speckkaiser zu werden und ihre Säfte wurden ebenfalls ausgezeichnet. Mit der 18-jährigen Franziska Gutscher hat Altlengbach eine sehr junge Schneidermeisterin, auch sie wurde für diese Tätigkeit, geehrt. Bio- Imker Robert Haider, der selbst Honig herstellt, wurde im Land NÖ mit der goldenen Honigwabe ausgezeichnet.

„Wir danken allen, die viel für unsere Gemeinschaft tun und gratulieren allen Geehrten für ihre außergewöhnlichen und besonderen Leistungen. Unsere neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger heißen wir in ihrer neuen Heimatgemeinde herzlich willkommen“, so Göschelbauer abschließend.