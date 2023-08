Ein Fest bei den Tieren in Brand-Laaben

Zum ersten Mal seit dem Einweihungsfest 2006 lädt Gundula Höllerer gemeinsam mit dem Team vom Tierschutzverein Leben lassen auf ihren Hof zu einem Sommerfest. Termin ist am Samstag, 19. August, Beginn ist um 15 Uhr. 80 Tiere leben derzeit in Brand-Laaben bei Gundula Höllerer auf dem Lebenshof. Von Esel über Pferde bis hin zu Schafen, Hunden und Hühnern dürfen die Tiere dort „tun und lassen, was sie wollen“. Höllerer ist es wichtig, im Einklang mit den Tieren zu leben.

Im Rahmen des Festes werden auch Spenden für die Tiere gesammelt und auch Tierpatenschaften kann man übernehmen. „Außerdem würde es mich freuen, wenn sich Personen finden, die sich auf dem Hof ehrenamtlich engagieren“, hofft Höllerer. Auf die Besucherinnen und Besucher warten erfrischende Getränke und Veggie-Köstlichkeiten, außerdem wartet ein Gewinnspiel. Bereits 40 Anmeldungen gibt es für das Event. Höllerer rechnet mit bis zu 80 Gästen. „Das Fest findet übrigens in der Halle statt, das heißt wir sind wetterunabhängig“, so die Tierliebhaberin. Anmelden kann man sich unter https://mailchi.mp/d69a99c35d83/sommerfest-am-lebenshof.