Beim Sommerkino der Grünen Eichgraben ging's um Feminismus

Auch heuer wieder luden die Grünen in Eichgraben zum Sommerkino: Am Programm: der österreichische Film „Feminism WTF“, der erst im März diesen Jahres Premiere hatte. Rund 70 Interessierte folgten der Einladung und diskutierten im Anschluss an die Vorführung mit Regisseurin Katharina Mückstein. In Bad Vöslau aufgewachsen hat sich Mückstein in der Branche mit Filmen wie beispielsweise „L’Animale“ sowie mehreren Folgen der Serie „Blind ermittelt“ einen Namen gemacht und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

„Unerwartete Aktualität erfuhr der neue Film durch den aktuellen Gender-Erlass der NÖ Landesregierung“, meinte die Eichgrabener Grüne Nationalrätin Elisabeth Götze. Darüber und über Mücksteins Motivation zum Film und ihre Haltung zu Feminismus diskutierten die Gäste bis spät in den Abend hinein. Die Regisseurin beschreibt Feminismus als Gegenkonzept zum Patriarchat: nicht um Frauen versus Männer gehe es, sondern um das Überwinden einer verengenden Definition von Männlichkeit, die letztlich allen Menschen schadet. In diesem Sinn ist Feminismus für sie eine zukunftsorientierte Haltung des Für-einander-da-Seins, der Empathie, des Kümmerns.