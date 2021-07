„Männer im Mond“ ist der Titel des Stücks, das heuer bei den Komödienspielen zu sehen ist. Es stammt von Joseph und Theresa Prammer. Das Ehepaar hat vor 15 Jahren die Komödienspiele initiiert und seither zwölf Produktionen auf die Bühne gebracht.

NÖN: Warum haben Sie sich entschlossen, diesmal ein eigenes Stück zu schreiben?

Theresa Prammer: Die Idee, ein eigenes Stück zu schreiben, hatten wir schon länger. Aber aus Zeitgründen haben wir das nie geschafft. Dann kam Corona und wir wussten gar nicht, ob die Komödienspiele 2021 überhaupt stattfinden können. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir ein Stück schreiben wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Eigentlich sollte ja die im Vorjahr verschobene Komödie „Das Geheimnis der drei Tenöre“ heuer gespielt werden. Wird das Stück noch in Neulengbach zu sehen sein?

Joseph Prammer: Das Geheimnis der drei Tenöre wird 2022 gelüftet. Da bei diesem Stück acht Schauspielerinnen und Schauspieler dabei sind und wir zu einer Zeit entscheiden mussten, als noch der letzte Lockdown war, war klar, dass das Stück auf 2022 verschoben wird.

Worum geht es in „Männer im Mond“?

Joseph Prammer: Es geht um drei Männer in der Krise. Theodor, der berühmte TV-Therapeut, der von seiner Ehefrau verlassen wurde. Jakob, der Tischler, der bei Frauen schrecklich gehemmt ist. Und Henry, der ausgebrannte Komiker, der durch ein Missverständnis in 24 Stunden einen Auftritt in der Stadthalle hat und das ohne Programm. Diese drei Männer treffen zufällig in einer Vollmondnacht auf der Reichsbrücke aufeinander. Warum sind sie dort? Was wird in dieser Nacht geschehen? Und dann taucht auch noch Yvonne, eine Patientin des Therapeuten auf, die Aufruhr bringt.

Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen?

Theresa Prammer: Wir waren auf der Suche nach einem sehr lustigen Stück, das wir alternativ zu den drei Tenören spielen können. Aber wir haben keine zeitgemäße Komödie für drei bis Personen gefunden. Dann haben wir angefangen, uns gegenseitig Vorschläge zu erzählen. Eines ergab das andere und am selben Abend haben wir noch die ersten sieben Seiten geschrieben.

Haben Sie das Stück gemeinsam geschrieben?

Theresa Prammer: Ja, mit Googel Docs. Damit kann man parallel am selben Dokument von verschiedenen Computern aus arbeiten. Da kam es auch schon mal vor, dass einer etwas schrieb und der andere es gleich wieder löschte. Bei einem anschließenden Kaffee haben wir uns wieder auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Unser Kaffeeverbrauch zu der Zeit war ziemlich hoch.

Was erwartet die Zuschauer?

Joseph Prammer: Eine temporeiche Komödie mit Tiefgang, lustige und berührende Situationen und eine unerwartete Tanzeinlage.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Joseph Prammer: Die Vorbereitungen laufen toll, wir haben das Theater und die Komödie wirklich sehr vermisst!

Wie ist das Gefühl, nach einem Jahr Pause wieder in Neulengbach auf der Bühne zu stehen? Ist Corona da einmal ganz im Hintergrund oder ist die Pandemie doch präsent?

Theresa Prammer: Die Pandemie ist bei den Proben ganz vergessen. Es ist so schön, wieder mit Kollegen spielen zu dürfen, gemeinsam zu lachen und Freude zu haben bei der Arbeit. Gerade nach dieser herausfordernden Zeit brauchen wir alle wieder die Komödie.