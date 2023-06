Neulengbach blickt zurück auf die wilden 60er

Die 1960er-Jahre sind Thema einer Ausstellung, die Ende Juni im Neulengbacher Stadtkeller eröffnet wird. Die Idee dazu stammt von Hannes Etzlstorfer. „Dieses Jahrzehnt war geprägt von großen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen und auch von technischen Sensationen“, hält der Neulengbacher Kunst- und Kulturhistoriker fest. Die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 - also vor genau 60 Jahren - schockt die ganze Welt. Mit der Apollo 11 landen die ersten Menschen auf dem Mond: Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Unter der Leitung von Christiaan Barnard wird die weltweit erste Herztransplantation bei einem Menschen durchgeführt. In Österreich beginnt die Ausstrahlung von Farbfernsehen. Jeans und Miniröcke beginnen sich gegen manche Widerstände durchzusetzen. Die Beatles und die Rolling Stones begeistern die Massen, das Musikfestival Woodstock sorgt für Furore.

Aber nicht nur um große Idole und Phänome geht es bei der kleinen Ausstellung in Neulengbach. Es geht auch um die Erinnerungen der Neulengbacherinnen und Neulengbacher. Was verbinden sie mit den wilden 60ern? Was haben sie erlebt? Etzlstorfer hat einige Personen gebeten, ihre Eindrücke zu schildern. Rund 20 Geschichten werden bei der Ausstellung präsentiert. „Diese Storys sind ein Hit und reichen von berührend bis urkomisch., so der Ausstellungskurator. So geht es zum Beispiel in einer Geschichte um die Wette, ob sich ein junger Organist in einer heiligen Messe die Lieder „Je t'aime“ und „Yesterday“ spielen traut, schmunzelt Hannes Etzlstorfer. Die Buntheit der Beiträge gewähre Einblicke in ein bewegtes Jahrzehnt, die vor der weltpolitischen wie internationalen Kulisse auch Aufschluss geben über Mentalitäten und Haltungen von einst und jetzt. „Damit verstehen sich diese Texte auch als Beiträge zu einer umfassenden Heimatgeschichte der jüngeren Vergangenheit.“

Viele Exponate wurden für die von Checo Sterneck gestaltete Ausstellung zusammengetragen, angefangen von einer Büste von John F. Kennedy über einen alten Stahlhelm aus der ehemaligen DDR bis hin zu signierten Portraits, die Hubert Schorn von Persönlichkeiten wie John McCartney oder Buzz Aldrin, dem zweiten Mann am Mond anfertigte. Christa Berger stellt für die Schau Kostüme aus den 1960er-Jahren zur Verfügung. Heliane Wiesauer-Reiterer zeigt einige ihrer frühen Zeichnungen. Bei einer Jukebox können sich die Ausstellungsbesucher die wichtigsten Schlager der 60er Jahre anhören.

Hannes Etzlstorfer versteht die Schau auch als Dialog-Ausstellung: „Es werden sich viele Gesprächsthemen durch die Exponate und die Geschichten ergeben. Es ist eine bunte Geschichte und ein großer Erlebnisbogen. Das passt wohl auch gut zum Sommer.“ Die Stadtgemeinde Neulengbach unterstützt das Projekt genauso wie der Verein für die Geschichte von Neulengbach und Umgebung oder die Topothek. „Wenn alle an einem Strang ziehen, dann macht auch ein solches Projekt Spaß", so Etzlstorfer. Dem Kultur-Experten ist gerade in der jetzigen Zeit das Gemeinsame wichtig: „Es gibt eine Tendenz zur Eigenbrötlerei. Corona hat Blessuren hinterlassen.“