Musical-Melodien begeisterten in Maria Anzbach

Bei bestem Sommerwetter ging im Hof der alten Mühle ein Konzert über die Bühne. Der Kirchenchor Maria Anzbach, das Orchester der Musikschule unter der Leitung von Iris Trefalt und die Jugend-Band der Musikschule sorgten für ein abwechslungsreiches Programm und begeisterten damit die rund 400 Besucher und Besucherinnen.

Das Programm begann mit “The Sound Of Music”, anschließend begeisterte die Jugend-Band der Musikschule und des Musikvereins Eichgraben-Maria Anzbach mit “Havanna” und “Shut up and dance”. Der Chor sorgte mit dem Blumenmädchen Eliza Doolittle aus dem bekannten Musical “My Fair Lady” für viel Applaus. Weiters gab es einen Ausschnitt aus dem Musical “Les Miserables”, basierend auf dem großen französischen Sozialroman “Die Elenden” von Victor Hugo aus dem Jahre 1862. “Les Miserables zeigt, dass Liebe und Mitgefühl die wichtigsten Geschenke sind, die Menschen einem anderen geben können“, erklärte Rainald Tippow..

Den Abschluss machte das Musical “Der König der Löwen” mit der Musik von Elton John. Das Publikum applaudierte und verlange noch eine Zugabe, die mit einem bekannten Lied aus „My Fair Lady“ erfüllt wurde.

Chorleiter Erich Schwab dankte allen Mitwirkenden. “Alleine heuer hatten wir bereits 64 Auftritte, Messen, Proben und Konzerte. Dafür danke ich euch.” Auch Bürgermeisterin Karin Winter zeigte sich begeistert: “Unsere musikalischen Ensembles haben es geschafft, Menschen zusammenzubringen und mit Top Musikqualität zu unterhalten. Wir sind stolz auf unseren Kirchenchor und auf unsere Musikschule.”

In der Pause unterhielten sich Adi Steinlechner, Helene Wunderl und Pfarrer Wilhelm Schuh. Foto: Eduard Riedl

Rainald Tippow sprach die verbindenen Worte zwischen den eizelnen Musical-Stücken. Foto: Eduard Riedl

Die Jugendband der Musikschule und des Musikvereines Eichgraben-Maria Anzbach begeisterte mit flotten Melodien. Foto: Eduard Riedl