Neulengbacher Streetworker: Ein offenes Ohr für Jugend

„Wir haben schon gut Kontakte geknüpft“, erzählt Christian Walzl. Der junge Sozialarbeiter ist gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen vom Verein Jugend und Lebenswelt (JLW) als Streetworker in Neulengbach unterwegs.

Die Sozialarbeiter sind für Jugendliche von 12 bis 23 Jahren da. Sie bieten Beratung, zum Beispiel bei Fragen zur schulischen Zukunft oder zur Berufswahl. Sie stehen als Gesprächspartner zur Verfügung.

Corona kein Thema mehr bei den jungen Menschen

Da geht es etwa um Sorgen wegen der Teuerung, um Zukunftsängste oder Folgen von Migration. „Großes Thema ist auch das Konsumverhalten“, schildert Walzl.

Corona selbst sei kein Thema mehr bei den jungen Menschen. Psychische Belastungen durch Corona merke man aber schon noch, so Christian Walzl. Der Frust werde anders losgelassen, etwa durch Hassbotschaften.

Aber nicht nur mit ihren Problemen kommen die jungen Leute zu den Sozialarbeitern: „Wir reden auch über viele schöne Sachen, zum Beispiel wenn jemand verliebt ist oder wenn jemand eine Lehrstelle gefunden oder die Matura geschafft hat“, erzählt Stefan Fürnwein, ebenfalls JLW-Sozialarbeiter.

Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten gibt es, zum Beispiel Kino, Bogenschießen, Volleyball, Fußball oder Laser-Tec. Beim Skatepark sollen heuer neue Palettenmöbel gemeinsam gebaut werden. Es sei wichtig, Teamgeist zu entwickeln und einen Ausbruch aus dem Alltag zu ermöglichen, betonen die Streetworker. Ihr Angebot ist niederschwellig, kostenlos, freiwillig und anonym. Die Sozialarbeiter treten den Jugendlichen mit Respekt, Wertschätzung und empathischer Grundhaltung entgegen.

Montag als Fixtermin im BORG

Jeden Montag von 17 bis 19 Uhr sind die Sozialarbeiter im BORG-Mehrzwecksaal anzutreffen. Sonst sind sie im öffentlichen Raum unterwegs. Ihr Bus kann als mobiler Jugendraum genützt werden.

Das Jugendprojekt in Neulengbach, das vergangenen Mai gestartet wurde, läuft vorläufig bis Ende dieses Jahres. Finanziert wird es von der Stadtgemeinde und der Leaderregion Elsbeere Wienerwald. Vizebürgermeister Paul Mühlbauer (Grüne) hat sich für Streetwork in Neulengbach eingesetzt: „Gerade bei unserer städtischen Entwicklung wird das immer wichtiger. Es ist total wertvoll, wenn es jemanden gibt, mit dem die Jugendlichen reden können. Viele sind nicht mehr so klassisch vernetzt in einem Verein. Da ist es wichtig, ein Angebot zu schaffen und Unterstützung zu bieten. Als Gemeinde sind wir da auf einem guten Weg.“

Potenzial in der Jugendarbeit gäbe es aber natürlich noch, räumt Mühlbauer ein. So fehlt in der Stadt zum Beispiel ein fixer Jugendtreffpunkt oder ein frei zugänglicher Basketballplatz.

