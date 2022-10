Neulengbacher Schüler „en Barcelona“

Die Spanisch-Gruppen der 8. Klassen des BORG Neulengbach absolvierten eine Sprachwoche in Barcelona. Dabei wurden die Jugendlichen von drei Professorinnen begleitet. Untergebracht waren sie in Gastfamilien in der beeindruckenden Stadt Barcelona. Durch die Unterkunft bei den Einheimischen und den Unterricht in der Sprachschule „Kingsbrook“ konnten die Spanischkenntnisse um einiges verbessert werden.

Man lernte jedoch nicht nur die Sprache besser kennen, sondern auch die Kultur und die Umgebung, denn am Nachmittag wurden Ausflüge nach Figueres ins Salvador Dalí Museum oder ins Kloster Montserrat unternommen.

Natürlich wurde auch die berühmte Sagrada Familia besichtigt, wie auch das äußerst interessante Zentrum von Barcelona. Dabei waren die Schülerinnen und Schüler Antoni Gaudí auf der Spur. Besonders begeistert waren sie von dem Ort Cadaqués, der durch seine weißen Häuser, die engen und steilen Gassen sowie die in Blautönen gestrichenen Türen begeisterte.

Am Strand wurde das schöne Wetter genutzt – gemeinsame Beachvolleyballspiele, entspannen und Sonne tanken für die kommenden Herbsttage standen am Programm. Außerdem konnten sich die SchülerInnen der Klassen durch diese Reise besser kennenlernen und zusammen Erinnerungen sammeln.

