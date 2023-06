Workshop im Poly Neulengbach: „Gewalt?los“

Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Dafür setzt sich der Soroptimist-Club Allegria ein, der Teil eines weltweiten Netzwerkes ist, das sich für die Gleichstellung und die Rechte von Frauen stark macht. Aktuell setzt der Club ein Projekt gemeinsam mit der Frauenberatung Mostviertel und dem Gewaltschutzzentrum NÖ um. So fand auch an der PTS Neulengbach ein Workshop statt. Im Vordergrund stand das Aufzeigen der verschiedenen Formen von Gewalt und gebotenen Handlungsmöglichkeiten im Fall von Gewaltausübung. Es ging auch darum, Bewusstsein für Gewalt und Grenzüberschreitungen zu schaffen und Schutzmöglichkeiten für Betroffene aufzuzeigen. In das Projekt sind auch Pädagoginnen und Pädagogen mit einer Konferenz zum Thema „Prävention, Erkennen von Gewaltdynamiken und Sensibilisierungsarbeit im beruflichen Kontext und fachliche Hilfe“ sowie Eltern eingebunden. „Gewaltprävention muss verstärkt und frühzeitig einsetzen! Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag zu einer gewaltfreien Zukunft“, so Präsidentin Ingeborg Haslhofer-Jünnemann.