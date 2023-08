Auf Initiative von Vizebürgermeister Paul Mühlbauer fand in Neulengbach ein Beachvolleyballturnier statt. Es waren circa 25 Spielerinnen und Spieler dabei. In spannenden Spielen wurden in den Kategorien "fun" und "pro" die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. „Insgesamt war es ein toller Tag mit Sonne, Musik, Bewegung und spannenden Spielen“, freut sich Paul Mühlbauer. Jugendgemeinderat Wolfgang Süß gratulierte den erfolgreichen Teilnehmern.