Ab sofort starten die Bauarbeiten für die Mc Donald's Filiale beim Billa-Kreisverkehr in Neulengbach. Voraussichtlich am 10. September wird das Fast-Food-Restaurant eröffnet. In der Filiale in der St. Pöltner Straße 16 stehen 100 Sitzplätze im Innenbereich und 70 weitere auf der Terrasse zur Verfügung.

"Wir schaffen 50 neue Arbeitsplätze in der Region", so Franchisenehmer Andreas Schwerla, der auch die Filiale in der St. Pöltner Mariazeller Straße führt. Insgesamt betreibt er zehn Restaurants in Wien und Niederösterreich und beschäftigt knapp 700 Mitarbeiter.