„Es gibt Tage im Leben eines Bürgermeisters, auf die man sich unheimlich freut. Heute ist genau dieser Tag“, sagte Paul Horsak bei seiner Ansprache zum Spatenstich. Und nicht nur er freue sich, so der Kirchstettner Ortschef, „ganz Kirchstetten freut sich heute mit.“

Mit dem Spatenstich am Donnerstag erfolgte der Startschuss zum Umbau des Kirchstettner Bahnhofes. „Nach der Fertigstellung gibt es eine immense Verbesserung für alle Bahnfahrer, die in Kirchstetten ein- und aussteigen“, versprach Horsak.

Der Bahnhof erhält einen neuen Bahnsteig mit Blindenleitsystem und moderner Ausstattung und Beleuchtung sowie einen neuen Personendurchgang. Drei Lifte werden installiert und die gesamte Gleisanlage wird im Bahnhofsbereich erneuert, um ein barrierefreies Ein- und Aussteigen bei den Zugwaggons zu erreichen. Außerdem werden eine teilweise Überdachung und eine Wartekoje mit Glaswänden errichtet.

„Nach der Fertigstellung gibt es eine immense Verbesserung für alle Bahnfahrer, die in Kirchstetten ein- und aussteigen“

Zudem wird es wesentlich mehr Parkfläche für Autos und Fahrräder geben: „Statt den bisher 34 Parkplätzen stehen nach Fertigstellung der Umbauarbeiten 71 Stellplätze für Pkw sowie ein überdachter Bikebereich zur Verfügung“, erklärte der Geschäftsbereichsleiter der ÖBB Infrastruktur AG Hubert Hager. „Reisen und Pendeln soll für unsere Fahrgäste möglichst bequem sein, zudem legen wir vor allem auf Sicherheit und Barrierefreiheit großen Wert“, so Hager.

„Der heutige Tag ist wirklich ein Jahrhundertereignis. Ich habe mich bereits in meiner Anfangszeit als Kirchstettner Bürgermeister im Jahr 1996 um die Sicherheit und Barrierefreiheit des Kirchstettner Bahnhofes bemüht und erste Gespräche mit dem damaligen NÖ Straßenbaudirektor Meinhard Stipek und Franz Dechantsreiter von den ÖBB geführt“, schilderte Altbürgermeister Johann Dill. Er freue sich, dass jetzt der zweite Teil des Umbauprojektes über die Westbahn mit der Niveaufreimachung für Fußgänger und Radfahrer endlich Realität wird.

„Mir war auch damals schon die Verkehrssicherheit unserer Kirchstettner Bürger und der Bahnfahrer enorm wichtig“, so Dill. Der ehemalige Ortschef lobte vor allem, dass vom Umbau des Kirchstettner Bahnhofes auch die Totzenbacher Bürger profitieren werden: „Sie erhalten eine eigene Park & Ride Anlage und einen kompletten Durchgang mittels Tunnel von der Totzenbacher Seite her.“

Wie Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ausführte, wurden in den letzten Jahren vom Land NÖ 22 Bahnhöfe erneuert beziehungsweise modernisiert. Dabei wurden 131 Millionen Euro investiert. „Gute Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, wir wollen die Mobilitätswende in Niederösterreich schaffen“, so Schleritzko, der den Arbeitern ein unfallfreies Werken und den Kirchstettnern viel Freude an dem Projekt wünschte.

Knapp 25 Millionen werden beim Umbau investiert, die Kosten werden von Land NÖ, Kirchstetten und ÖBB getragen. Voraussichtlich im April 2021 soll der Bahnhof fertig sein.