Musikhaus Kirchstetten wurde auf Schiene gebracht

Einstimmig abgesegnet wurde das Projekt Musikhaus. in der Gemeinderatssitzung. Die Kosten belaufen sich auf knapp über 1,3 Millionen Euro. „Damit sind wir leicht unter dem Kostenrahmen von 1,4 Millionen“, teilt ÖVP-Bürgermeister Josef Friedl mit.

Der Spatenstich wird Ende Oktober oder Anfang November über die Bühne gehen. „Auf jeden Fall heuer“, so Friedl. Glücklich über den Beschluss sind auch die Musikerinnen und Musiker der Trachtenmusik Kirchstetten. „Ein langjähriger Traum ist nun dabei in Erfüllung zu gehen“, so Obmann Johannes Hölzl.

In den vergangenen zehn Jahren habe es zwei Übersiedlungen des Proberaumes und eine Aufsplittung des Eigentums der Musikkapelle auf mehr als fünf Standorte gegeben. „Aktuell proben wir in der Garage der Feuerwehr Kirchstetten-Markt, wofür wir sehr dankbar sind“, so Hölzl.

Es sei aber für Trachtenmusik und Feuerwehr selbstverständlich gewesen, die Gemeinde zu unterstützen und den Kindern einen Kindergartenplatz zu ermöglichen.

Derzeit seien die Proben allerdings eine logistische Herausforderung. Bei jeder Probe sind Fahrzeuge der Feuerwehr aus der Garage zu fahren und die Sitzordnung samt Notenständer für die Probe herzustellen. „Danach muss alles wieder auf eine Torbreite zusammengestellt werden, um einen ungehinderten Betrieb der Feuerwehr garantieren zu können“, teilt Hölz mit.

Nur die wichtigsten Noten seien vor Ort und es sei ein enormer Aufwand für alle Verantwortlichen. „Und auch für die Musikerinnen und Musiker den Probenbetrieb aufrecht zu erhalten, so Hölzl, der sich genauso wie die Mitglieder in Zukunft auf einen akustisch perfekt ausgestatteten Probenraum freut.

„Endlich werden alle Noten, Instrumente, Trachten und sonstigen Materialien an einem Ort und rasch für uns zugänglich sein. Dies erleichtert unsere ehrenamtliche Arbeit in Zukunft sehr“, meint der Obmann. Die nächsten Jahre würden noch herausfordernd werden. „Wir hoffen aber schon nach einem Jahr, den neuen Proberaum und die Sanitärräume nutzen zu können.“ Die Fertigstellung der weiteren Räumlichkeiten, Außenarbeiten und Außenanlagen sollen im laufenden Betrieb durchgeführt werden.

