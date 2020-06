Er war laut Polizei mit einem Klein-Lkw in Richtung Wien unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug nach links ausbrach, in den Grünstreifen kam und sich mehrmals in der Luft überschlug. Das Kfz blieb auf der dritten Spur der Gegenfahrbahn seitlich liegen.

Der Lenker wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Bei der Bergung wurden zwei Fahrstreifen der A21 in Richtung Linz für eine knappe Stunde gesperrt.