5.000 Euro für die Feuerwehr Markersdorf

Die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Privatstiftung unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Markersdorf beim Ankauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges mit 5.000 Euro. Damit kommt die Stiftung ihren Gemeinwohlauftrag zur Förderung, Unterstützung und Weiterentwicklung der Region nach.

Die Anforderungen an die Feuerwehrfahrzeuge haben sich in den letzten Jahren immens weiterentwickelt. Mit dem Ankauf des neuen modern ausgerüsteten Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLFA3) wird dem nun Rechnung getragen. Christof Fischer von der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach übergab die Spende an die Verantwortlichen der FF Markersdorf: Kommandant Bernhard Zöllner, Stellvertreter Andreas Zöllner und Verwalter Josef Fischer.