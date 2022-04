Schönfelderin initiierte Hilfaktion: Palatschinken für gute Sache

Werbung

Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, hatte Russisch-Lehrerin Julia Bürgmayr eine Idee. Als Zeichen der Verbundenheit mit allen, die diesen Krieg ablehnen, hat die Schönfelderin ihren Schülerinnen und Schülern im Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in St. Pölten vorgeschlagen, Palatschinken zuzubereiten und diese schulintern zu verkaufen. Mit dem Verkauf der in Russland „Blinys“ genannten Mehlspeise sollten Spenden für die Ukraine gesammelt werden.

Die Schüler und Schülerinnen waren sofort mit Feuereifer dabei und die Aktion wurde damit zu einem großartigen Erfolg. Die Spende von 1.000 Euro konnte vor Kurzem gemeinsam mit Direktorin Margit Simon und Schulsprecherin Tabea Fries an Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger übergeben werden.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Schüler und Schülerinnen und das gesamte Team, die hier so tatkräftig und ohne zu zögern die Idee umgesetzt haben“, sagt die Direktorin. Auch Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger freut sich über das tolle Engagement.

Es wird jedoch nicht nur Geld gespendet: Jeden Freitag vor Beginn des Unterrichts gibt es ein gemeinsames Gebet für den Frieden.

