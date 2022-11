Wienerwald-Lions sind im Advent stark vertreten

Der Lions Club Wienerwald ist auch im Advent aktiv, um Spenden für karitative Zwecke zu sammeln. „Helfen Sie uns helfen“ lautet die Devise.

Schon am ersten Adventwochenende gibt es Lions-Stände beim Adventmarkt in Altlengbach, der am 25. und 26. November stattfindet, und bei der Adventmeile in Maria Anzbach am 27. November. „Kulinarisch bieten wir auf diesen Märkten den beliebten, selbst gemachten Lions-Punsch nach Geheimrezept, dazu Kasnock‘n und Kaiserschmarrn“, verrät Herbert Hayduck von den Lions.

Ein weiterer Höhepunkt folgt mit dem vorweihnachtlichen Gospel-Konzert am Freitag, 9. Dezember in der Kirche von Maria Anzbach. Zu Gast ist die Gruppe „Gospel meets Vienna“. Birgit Denk, Brigitte Sorger, Eveline Theis, Ola Egbowon, Alexander Horstmann, Andreas Tichy, Werner Müller, Keyboard singen gemeinsam einzigartig und unverwechselbar Gospels.

Vor und nach dem Konzert bieten die Lions wieder Punsch, Kasnock‘n und Kaiserschmarrn zur Stärkung. Karten für das Konzert gibt es bei allen Raiffeisenkassen, im Hotel Lengbachhof, am Gemeindeamt Maria Anzbach und bei der Firma Austria Shirt in Altlengbach.

Ein weiteres Advent-Angebot der Lions ist auch heuer wieder der beliebte Glühwein aus dem Winzer-Haus Dockner – gewürzt mit reinen Natur-Zutaten. Erhältlich ist der Wein in Flaschen oder Kisten jeden Samstagvormittag an den vier Adventwochenenden im Rahmen des Bauernmarkts vor der Firma Austria Shirt an der Autobahnabfahrt Altlengbach.

