Spiel und Spaß Spielplatzfest in Eichgraben war gut besucht

Es war ein tolles Spielplatzfest: Manuela Kraic, Tristan Häußler, Franz Kraic, Gisela Groyer, Manuel Thurnher, Jan Pils, Ruth Lerz, Michael Pinnow, Juliane Thurnher, Jonathan Pils, Emma Pinnow, Elisabeth Götze, Barbara Perthen-Palmisano und Anna Kodek (v. l.). Foto: Privat

D as Wetter hat gehalten, so konnte das Grüne Spielplatzfest am Eichgrabener Abenteuerspielplatz reibungslos abgehalten werden.