Maria Anzbach: „Die sanfte Kunst“ des Brazilian Jiu-Jitsus

„In Wien habe ich vor einigen Jahren mit einer kleinen Gruppe begonnen, in einem Keller ohne Tageslicht. Und in Kaumberg habe ich vor knapp zwei Jahren begonnen - in einer Scheune“, lacht Lorenz Sadychow. Und er ergänzt: „Und jetzt sind wir in Maria Anzbach angekommen, in einer wunderschönen Sporthalle.“ Ein Tipp eines seiner Schüler, der in Maria Anzbach wohnt, brachte ihn zu dieser Destination.

Die Anzbacher Gruppe ist in diesen wenigen Wochen bereits auf etwa 12 Jiu-Jitsu-Begeisterte angewachsen, die einmal wöchentlich trainieren. Da sei es an der Zeit gewesen, einen Verein zu gründen, sagt der 41-Jährige.

Als Obmann-Stellvetreter fungiert Fernando Brucha, Schriftführer ist Felipe Videira und fürs Marketing ist fortan Diogo G. Lopes zuständig.

Bald schon soll das Training von zwei auf drei Mal wöchentlich aufgestockt werden und auch eine Kindergruppe soll bis Februar 2023 eingerichtet sein. „Wir haben dazu schon mehrere Anfragen von Eltern“, ist Sadychow, der lange in Neulengbach lebte, stolz.

Kraft, Schnelligkeit und Flexibilität verbessern

Besonders für Kinder eigne sich diese Sportart, sagt der Obmann, „es hilft ihnen, durch diese effektive Kampfkunst ihre Konzentration, Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Flexibilität zu verbessern. Die persönliche Entwicklung und der Charakter der Kinder werden gestärkt.“ Kinder lernen dadurch, Auseinandersetzungen nicht durch Schläge und Tritte, sondern ohne Verletzungen am Boden zu meistern, sie wissen, dass sie es mit einem Gegner aufnehmen können, der größer ist als sie selbst.

Lorenz Sadychow trainiert mit den Besten des Landes, hat langjährige Erfahrung als Trainer dieser „sanften Kunst“ und hat bereits mehrere Wettkämpfe gewonnen. In München hat er den „Fight to finish“ gewonnen und drei Mal hat er bei lokalen Staatsmeisterschaften in Österreich gesiegt. Lorenz Sadychow ist zudem Träger des „schwarzen Gürtels“.

Brazilian Jiu-Jitsu sei eine relativ junge Sportart, berichtet Sadychow, „das System funktioniert über Hebewirkung und Taktik und ist bestens geeignet, sich zu verteidigen, auch wenn man kleiner ist als der Gegner.“ Brazilian Jiu-Jitsu kommt ohne Schläge und Stöße aus. „Die Sportart ist mit Judo verwandt, die Brasilianer haben aus dem japanischen Judo aber ein eigenes System herausentwickelt“, weiß der Meister.

Bei der Europameisterschaft in Rom im November erfolgreich: Luiz Fernando Brucha und Diogo Gomes Lopez. Foto: zVg

Zu den Mitgliedern der ersten Stunde in Maria Anzbach zählt Fernando Haupt-Buchenrode. Der 43-Jährige, der ehemals direkt in Rio de Janeiro zuhause war, und einige Jahre in Neulengbach als erster Tagesvater arbeitete, wollte Sportliches angehen und stieß fast zeitgleich mit seiner Übersiedelung nach Maria Anzbach - einen Steinwurf von der Sporthalle entfernt - auf das Logo des Vereines. Er war sofort Feuer und Flamme: „Brasilien ist ja meine ehemalige Heimat, da ist mir das Logo gleich in die Augen gestochen, zu diesem Sport habe ich mich sofort hingezogen gefühlt.“ Er freue sich, dass Lorenz sein Meister ist, sagt er, „und ich lerne, meine Grenzen kennen und kann Sicherheit gewinnen. Wir lernen, wie man sich als Schwächerer mit Taktik und Kalkül verteidigen kann.“ Der Mitarbeiter im örtlichen Waldkindergarten ist höchst zufrieden: „Ich schätze die großartige Freundschaft in unserer Gruppe, wir passen aufeinander auf und helfen uns gegenseitig.“

Neue Mitglieder sind willkommen (Infos unter: www.bjj-noe.at ), es werden auch Privatstunden gegeben und auch gratis Probetraining ist möglich.

