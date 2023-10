Im Rundkurs rund um die Neulengbacher Burg

„Wir haben jetzt schon so viele Anmeldungen wie beim Start des Laufes im Vorjahr“, zeigt sich der Hauptorganisator des NÖ Feuerwehrlaufes in Neulengbach Martin Hackl zufrieden. Bei der Premiere im vergangenen Jahr hätten sich in den Tagen vor dem Lauf aufgrund des guten Wetters noch über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Natürlich hofft die Feuerwehr – der Organisator des Laufes – auch heuer wieder auf angenehme Temperaturen und Sonnenschein, damit sich viele noch jetzt dazu entscheiden, beim Lauf zugunsten der Feuerwehr im Zentrum der Stadt teilzunehmen. Die Strecke führt – wie im Vorjahr – vom Zentrum vorbei am Rathaus in den Schlosspark, weiter bis zur Volksschule und schließlich über die Wiener Straße zurück zum Start.

Mitmachen kann beim Lauf jeder – nicht nur Feuerwehrmitglieder. Neben den Kinder- und Jugendbewerben (siehe Infobox) gibt es den kleinen Stadtlauf, bei dem fünf Runden zu je einem Kilometer zurückgelegt werden, und den großen Stadtlauf, bei dem innerhalb einer Stunde so viele Runden wie möglich gelaufen werden.

Stadtgemeinde übernimmt Startgebühr für Neulengbacher Nachwuchs

„Wir freuen uns, dass die Stadtgemeinde wieder die Startgebühr für die Kinder und Jugendlichen aus der Stadtgemeinde übernimmt“, so Hackl. Auf die Sieger warten tolle Preise. Es wird heuer für die Erwachsenenläufe zusätzliche Alterswertungen geben. Doch keiner der Teilnehmenden geht mit leeren Händen aus, denn alle bekommen im Zuge der Anmeldung ein Goodie-Bag.

Auch für die kulinarische Versorgung der Läufer und Gäste ist gesorgt, diese wurde allerdings neu auf die Beine gestellt. „Heuer wird die Feuerwehr das Essen zusammen mit dem Gasthaus Köcher machen“, verrät Hackl. Neben Würsten mit Pommes für die Kleinen wird es unter anderem Läufergeschnetzeltes und Gemüsegeschnetzeltes geben.

Neu ist außerdem, dass den Läuferinnen und Läufern die Duschen im Turnsaal der Volksschule Neulengbach am Tag der Veranstaltung zur Verfügung stehen. „Einige Teilnehmer haben im Vorjahr nach einer Möglichkeit zum Duschen gefragt, heuer können wir dem Wunsch nachkommen“, freut sich der Organisator.

Die Anmeldung zum Lauf ist noch jederzeit möglich. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.ff-neulengbach.at

Disziplinen

Bambini (U 6, Jahrgang 2018 und jünger): 200 Meter, Start: 10 Uhr, Siegerehrung: 10.30 Uhr.

Knirpse (U 8, Jahrgang 2016 bis 2017): 200 Meter, Start: 10.05 Uhr, Siegerehrung: 10.30 Uhr.

Kinder (U 10, Jahrgang 2014 bis 2015): 500 Meter, Start: 10.10 Uhr, Siegerehrung: 10.30 Uhr.

Schüler (U 12, U 14, 16, Jahrgang 2008 bis 2013): 1 km, Start: 10.20 Uhr, Siegerehrung: 10.30 Uhr.

Kleiner Stadtlauf (alle Jahrgänge): 5 km, Start: 11 Uhr, Siegerehrung: 14 Uhr.

Großer Stadtlauf (alle Jahrgänge): 1 Stunde, Start: 12 Uhr, Siegerehrung: 14 Uhr.

Staffel (mit drei Läufern, alle Jahrgänge): dreimal 1 km, Start: 12 Uhr, Siegerehrung: 14 Uhr.