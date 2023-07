Eichgraben: Asphaltstockschützen luden zum Hobbyturnier

Trotz schlechtem Wetter mit Regen luden die Eichgrabener Asphaltstockschützen Ende Juni zum vierten Mal zum Hobbyturnier auf den Asphaltstockplatz in Furth. Obmann Willi Kien freute sich über die wetterfesten Teams und konnte der Mannschaft aus Hohenau schlussendlich zum Sieg gratulieren. Den zweiten Platz belegten die Teilnehmer aus Innermanzing, den dritten Platz das Team aus Stattersdorf. Für das leibliche Wohl sorgten Walter Irschik und Karli Dattler. Der Asphaltstocksport ist seit 1987 mit Eichgraben verbunden. Die Anlage in Furth wurde im März 1994 mit einem Eröffnungsschießen in Betrieb genommen. Durch tatkräftige Mitarbeit vieler Mitglieder und Unterstützung durch die Gemeinde Eichgraben wurde 1996 das Klubhaus errichtet. Derzeit hat der Verein 37 Mitglieder wovon ein Großteil regelmäßig an den Trainingsabenden anwesend ist.