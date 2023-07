Tennis lernen beim TC Laaben

Unter dem Motto „ Bewegung macht schlau“ veranstaltet der TC Laaben etliche Tennisferienkurse. Bereits in der Vorwoche starteten die Ferienspiele mit einem Tennistag für die Laabner Jugendlichen, in der Vorwoche fand nun ein einwöchiges Tenniscamp auf der Tennisanlage statt. Tennislehrer Benni Schütz hatte bei diesen hochsommerlichen Temperaturen auch so manche Dusche und ein Eis zum Abkühlen neben dem Tennisspielen parat.

Im August wird es das nächste Tenniscamp für die Kids geben. Der sportliche Leiter des TC Laaben ist überzeugt: „ Bewegung macht schlau und ist lustiger als das einsame Spielen mit dem Handy.“