Schlusspfiff für die Sportplatzkantine in Eichgraben

Im Juni feiert Christine Dürmoser einen schönen runden Geburtstag. Das ist für die Wirtin aus Leidenschaft einer der Gründe um Ende Mai Schluss mit der Kantine zu machen. Der zweite Grund ist, dass ein Weiterbetrieb der Sportplatzkantine an diesem Standort nicht möglich ist, da die Betriebsbewilligung erlischt.

Christine Dürmoser arbeitet seit ihrer Jugend in der Gastronomie. In jungen Jahren unselbstständig als Kellnerin, später übernahm sie für sieben Jahre ein kleines Wirtshaus im Heimbautal. Nach anschließend kurzer unselbstständiger Tätigkeit führte sie der Weg im Jahr 2000 in die Eichgrabener Sportplatzkantine, wo man ihr anfangs sagte, dass sie hier nur Getränke und Wurstsemmeln verkaufen müsse. „Nach kurzer Zeit begann ich ein tägliches Menü anzubieten, denn ich brauchte ja selbst auch etwas zu essen, wenn ich den ganzen Tag im Lokal stand“, erinnert sie sich schmunzelnd zurück. Sie investierte in eine Kücheneinrichtung und alsbald war die Kantine eine gefragte Adresse, wenn es um Hausmannskost ging. Besonders Backhendl und Schnitzel lockten viele Stammgäste immer wieder an. „Die hervorragende Kochkunst und das Super Service des kompletten Teams bescherte ihr eine große Anzahl an Stammgästen“, betont ein Stammgast. Die Gäste fühlten sich gut aufgehoben. „Egal ob Straßenarbeiter oder CEO mit Spitzengehalt. Gerade deshalb, weil das Ambiente so ganz anders war, als gewohnt. Hier war Menschlichkeit Trumpf!“, so der Stammgast.

Fast jeder kannte jeden, das Du-Wort war selbstverständlich. Es war quasi eine große Familie. „Während der Lockdowns sind die Leute Schlange gestanden, um das Essen abzuholen“, erinnert sich die Wirtin an jene Jahre, die viele lieber ausgelassen hätten. Trotz ihrer fast 70 Jahre trennt sich Christine Dürmoser nur schweren Herzens vom Lokal. Sie bedankt sich bei ihren vielen Stammgästen, die ihr jahrelang die Treue gehalten haben und ihr auch in schweren Zeiten zur Seite standen. Bevor sie das Lokal nun endgültig ausräumt lädt sie am Samstag, 3. Juni noch zu einer Abschiedsparty.

Was mit der Kantine weiter passiert ist noch nicht klar. „Das gesamte Areal rund um den Sportplatz ist ein sehr wichtiger und wertvoller Bestandteil der zukünftigen Gestaltung unseres Ortes. Daher sollen jetzt übereilte Entscheidungen vermieden werden. Bis Ende des Jahres soll ein gut durchdachtes Gesamtkonzept für das Areal erarbeitet werden, mit dem viele unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche gedeckt werden sollen. Möglicherweise wird es dazu sogar einen Bürgerbeteiligungsprozess geben“, sagt dazu Bürgermeister Georg Ockermüller.

