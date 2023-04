Englisch lernen wurde in Böheimkirchen zum Erlebnis

Schüler der 2. Klassen der Mittelschule Böheimkirchen wurden in der Woche vor den Osterferien in fünf Kleingruppen von Native Speakern unterrichtet. Die Lehrer aus Ungarn, Schottland und den USA förderten täglich sechs Stunden lang die Kinder in der englischen Sprache.

„Egal, ob in der Klasse, im Turnsaal oder in der Küche, wo Pancakes und Tacos zubereitet wurden: ,English only' war die Devise“, so die Organisatorinnen Eva Haslinger und Ingrid Matthewman. Die Woche schloss mit einem Certificate und wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle.

