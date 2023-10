Una semana inolvidable en Valencia für Neulengbacher BORG-Schüler

Die Spanisch-Gruppen der 8. Klassen des BORG Neulengbach verbrachten eine Sprachwoche in Valencia. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler von drei Lehrkräften begleitet. Untergebracht waren die Jugendlichen in Gastfamilien in der beeindruckenden Stadt Valencia. Durch die Unterkunft bei den Einheimischen und den Unterricht in der Sprachschule „Intereuropa“ konnten die Spanischkenntnisse um einiges verbessert werden.

Man lernte jedoch nicht nur die Sprache besser kennen, sondern auch die Kultur und die Umgebung, denn am Nachmittag wurden Ausflüge unter anderem in den Naturpark L'Albuferaunternommen. Natürlich wurde auch die berühmte Ciudad de las Artes y las Ciencias besichtigt, wie auch das äußerst interessante Zentrum von Valencia. Besonders begeistert waren die Jugendlichen von der Kochschule „Valencia Club Cocina“, wo ihnen beigebracht wurde, wie man die traditionelle Paella zubereitet.

Am Strand wurde das schöne, hochsommerliche Wetter genutzt – gemeinsame Beachvolleyballspiele, Entspannen und Sonne Tanken für die kommenden Herbsttage standen hier am Programm. Außerdem konnten sich die Schülerinnen und Schüler durch diese Reise besser kennenlernen. Eine unvergessliche Woche für alle.