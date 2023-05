Eröffnung der neuen Badesaison in Eichgraben

„Auch wenn das Wetter noch nicht wirklich sommerlich ist haben wir den Sprung in das kalte Wasser gewagt“, schmunzelt Bürgermeister Georg Ockermüller. Eigentlich sollte am Samstag das Pre-Opening des Wienerwaldes stattfinden. Bei 11 Grad Luft- und 13 Grad Wassertemperatur beschränkte man sich aber ausschließlich auf den Kinderlauf im Bad. Aber es sollte dann noch anders kommen: Vorangegangen ist dieser „mutigen Aktion“ eine scherzhaft gemeinte Ansage des Bürgermeisters mit den Worten: „Wenn zwei Kinder sich ins kalte Wasser trauen, dann spring ich auch rein.“ So schnell konnte das Ortsoberhaupt nicht schauen, standen schon drei Kinder und eine Mama im Badeoutfit vor ihm. Da half kein Zaudern und er hielt sein Wort – der Sprung ins kalte Wasser wurde von großem Applaus begleitet.

