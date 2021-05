Andreas Rosen hat bei „prima la musica“ heuer den ersten Preis mit Auszeichnung geschafft. „Leider gibt es für die Gruppe drei, in der ich angetreten bin, keinen Auftritt beim Bundeswettbewerb“ stellt der junge St. Christophener fest.

Und genau das ist ärgerlich, denn auch im Februar des Vorjahres hat Andreas in der Alterskategorie 3 den ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erreicht, jedoch fand exakt an jenem Termin seine Firmung statt. „Eine Verschiebung war leider nicht möglich, daher kam es zu keiner Teilnahme“, berichtet der 16-Jährige.

„Letztes Jahr haben wir noch dazu in der Altersgruppe 3 in der Wertungskategorie Kammermusik für Blechbläser den ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erreicht“, schildert Andreas Rosen, und auch da fiel die Teilnahme am Bundesbewerb ins Wasser: Die Absage erfolgte auch aus Gründen der Pandemie.

Auch Zwillingsbruder Peter ist ein höchst erfolgreicher Musiker: „Nachdem ich jetzt im achten Jahr Euphonium spiele, habe ich im Februar das Instrument gewechselt und mit dem Posaunenunterricht begonnen“, berichtet er, irgendwie wollte er einmal etwas anderes probieren. Peter hat zwei Mal erfolgreich in der Wertungskategorie Euphonium beim Wettbewerb prima la musica teilgenommen. Und, genauso wie sein Zwillingsbruder, ein Mal in der Wertungskategorie Kammermusik für Blechbläser.

Ganz klar, dass sich die Eltern der Zwillinge über deren Erfolge freuen: „Wir haben Andreas und Peter von Anfang an unterstützt und immer wieder motiviert.“ Zeitweise sei es viel Fahrerei, sagt Mama Andrea, denn Tuba und Tenorhorn seien eben nicht die Instrumente, die man sich einfach aufs Fahrrad schnallt. „Wir haben sie auf jeden Fall nicht zum Musizieren überredet, sondern sie sind durch die Vorstellung der Musikschule in der Volksschule dazu gekommen“, berichtet Mama Andrea über den Beginn der Musikerlaufbahn ihrer Boys. Als die Musikschule Neulengbach das „Tiefe Blech“ in der Volksschule vorgestellt habe, seien die Buben nach Hause gekommen mit dem Wunsch, Tuba und Euphonium zu lernen, berichtet die Mutter der beiden. Jetzt seien die Burschen 16 Jahre alt, viele andere Dinge seien ebenfalls wichtig und interessant, fasst Andrea Rosen zusammen, „schauen wir mal, wie es mit der Musikbegeisterung weitergeht.“

Sie selbst hat als Kind Flöten-, Klavier- und Gitarrenunterricht gehabt. Aber mit 17 Jahren habe sie das alles abgebrochen, so Mama Andrea, „jetzt haben wir wieder ein Klavier und ich spiele hin und wieder gerne. Ob ich mal wieder richtig anfange, konsequent zu üben, das weiß ich noch nicht.“

Und wie steht es mit dem Üben der Brüder, in Corona-Zeiten, wenn keine Auftritte stattfinden können? „Je länger sich diese Phase hinzieht, desto mehr hat man das Gefühl, dass das Üben nicht so wichtig ist“, geben die Zwillingsbrüder an, wenn kein Ziel vor Augen ist, auf das man hinarbeitet, sei die Motivation nicht immer da. „Man braucht mehr Selbstdisziplin als normalerweise.“

Darüber hinaus wird der Unterricht in der Oberstufe auch nicht weniger, Schulstunden kommen dazu und der Arbeitsaufwand wird größer. „Jetzt fangen die Prioritäten an, sich zu verschieben. Schauen wir mal, wie es weitergeht“, sagt Peter Rosen.

Mit dem Homeschooling gehe es eigentlich sehr gut, so die Brüder, „wir haben unseren ganz normalen Stundenplan, nur eben online. Wir setzen uns zur ersten Stunde an den PC und haben ganz normalen Unterricht, so als säßen wir in der Schule.“ Schriftliche Tests gibt es keine und Schularbeiten nur sehr wenige. „Nachdem wir ja beide in der gleichen Klasse sind, können wir alles miteinander besprechen und auch ausdiskutieren. Da haben wir als Zwillinge wahrscheinlich einen Vorteil gegenüber unseren Mitschülern.“

Das Homeschooling habe außerdem auch den Vorteil, dass man nicht so früh aufstehen müsse, sehen die „Rosens“ die derzeitige Möglichkeit des Lernens ganz positiv, „wir können jetzt in der Früh eine Stunde länger schlafen und sind natürlich auch nach Schulschluss eine Stunde früher fertig, da der Weg von St. Pölten nach Hause wegfällt.“