Christine Hell präsentiert erstes Buch: Geschichten aus dem Leben

Schon vor 25 Jahren wollte Christine Hell ein Buch schreiben. Sie hat viele Dinge, die sie beschäftigten, niedergeschrieben: „Aber dann ist mir der PC eingegangen“, erzählt sie. Alle Aufzeichnungen waren weg. Das Projekt wurde ad acta gelegt. Ihre Freude am Schreiben konnte sie bald anders ausleben, nämlich als freie Mitarbeiterin bei der NÖN.

Doch Tochter Anita wünschte sich zu ihrem 30er, dass die Mama endlich ihr Buch schreibt. Das war vor fünf Jahren. Christine Hell setzte sich wieder hin, schrieb Geschichten, änderte sie, verwarf sie. Aus dem Buch wurde wieder nichts.

Aber die Tochter blieb hartnäckig. Und so hat Christine Hell die ruhigeren Wintermonate genutzt und Geschichten aus ihrem Leben niedergeschrieben. Viele Stunden hat sie in ihr Buchprojekt investiert, bis in die Nacht hat sie oft geschrieben. Jetzt ist das Werk fertig. „Gebrochene Flügel? Ich fliege trotzdem“ lautet der Titel. Über 30 Geschichten sind zusammen gekommen. Es geht um gute und schlechte Erinnerungen an Kindheit und Schulzeit, um Familie und Beruf, um die Arbeit auf ihrem kleinen Bauernhof und um ihr größtes Hobby, das Reisen. Zu ihren Lieblingsgeschichten zählt das Kapitel über Weihnachtsspaziergänge mit dem Opa. Auch Schriftstücke ihrer verstorbenen Mutter und Erzählungen ihrer Schwiegermutter hat die Autorin verarbeitet.

„Beim Schreiben sind mir oft die Tränen über die Wangen gerollt. Ich habe aber auch oft gelächelt oder lauthals gelacht“, erzählt Christine Hell. Es sei befreiend gewesen, alle Gedanken zu Papier zu bringen.

„Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen“ ist das Motto von Christine Hell. Dass sie ein positiver Mensch ist, habe ihr in ihrem bisherigen Leben immer geholfen, so die vierfache Mutter. Sie wünscht sich, dass sie den Lesern mit ihren Geschichten Freude und auch Mut machen kann. Ihr Dank gilt Tochter Anita, die sie immer wieder zum Schreiben motiviert hat, und ihrem Mann Josef, der Verständnis hatte, wenn seine Frau wieder einmal beim Computer saß. Das Buch wird zum Druckkostenpreis verkauft.

