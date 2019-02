Die Themen für den 16. Feitlklub-Faschingsumzug sind vielseitig und gehen „quer durch den Gemüsegarten“. 34 angemeldete Gruppen werden am Samstag, 2. März, in St. Christophen erwartet, um Ereignisse aus Politik und Gesellschaft auf‘s Korn zu nehmen.

„Die Aufstellung der Faschingsgruppen beginnt um 13 Uhr in der Friedhofstraße, sodass gegen 14 Uhr mit dem Aufmarsch durch den Ort begonnen werden kann“, kündigt Feitlclubobmann Manfred Priesching an. Der Umzug wird von der Musikkapelle Melk angeführt und die Gruppen werden von Moderator Markus Schenkeli und Obmann Manfred Priesching vorgestellt. Das bunte Faschingstreiben wird wieder vom Meisterfotografen Markus Berger in Zusammenarbeit mit der Neulengbacher NÖN auf Video festgehalten, das auf NÖN-Online präsentiert wird.

Nach dem Korso gibt es eine Tombola mit fantastischen Preisen. Ab 16.30 Uhr gehört der ganze Ort den Faschingsnarren, beste Feierstimmung sind sowohl im „Born4Noarrn“ Partyzelt als auch in den Gasthäusern Lazelberger und Schmölz garantiert.

Halteverbote gelten ab 13 Uhr im ganzen Ort, Parkplätze stehen zur Verfügung.