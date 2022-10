St. Christophen Hund und Herrl von Hunden verletzt: Hinweise erbeten!

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Symbolbild Foto: APA

M ittelgroße Tiere fielen in der Alleestraße in St. Christophen (Gemeinde Neulengbach) über Spaziergänger samt Vierbeiner her, beide wurden verletzt. Polizei ist auf der Suche nach den Besitzern.