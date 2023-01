Inge Smetana: „Sehschwäche und Musiktalent vom Opa“

Sie ändert Texte, wenn diese nicht zur Festivität passen oder sie komponiert gleich selber neue Lieder. Die Rede ist von Inge Smetana. Die 59-Jährige ist vor etwa zehn Jahren aus dem Raum Sieghartskirchen nach Unterthurm übersiedelt. Als Musikbegeisterte besuchte sie Messen und wurde auch gleich Mitglied beim St. Christophener Chor „Stimmig“. Die damalige Kinderchor-Leiterin Hannelore Reitschmied erkannte das Talent der neuen Unterthurmerin und legte die Kinderchorleiter-Aufgabe in Smetanas Hände.

Neben Martinsfest, Nikolo- und Weihnachtsmessen werden auch Taufen und Seniorenfeiern musikalisch begleitet. Aufträge nimmt Inge Smetana jederzeit gerne entgegen. „Demnächst gehen die Proben für die Erstkommunion am 6. Mai und für die Vorstellungsmesse am 12. März an“, erklärt die Chorleiterin. Singfreudige Kinder ab fünf Jahren werden gerne in die jetzt 12-köpfige Gruppe aufgenommen (Infos und Anmeldung unter: 0664/99524098 oder 0664/8170205).

Ganz wichtig sei es, die Kinder auch zu belohnen, sagt Smetana. Anfang Jänner gab es für die jungen Sänger und Sängerinnen einen Kinobesuch mit Weihnachtsfilm in St. Pölten.

Auch Inge Smetanas Opa war ein Musiktalent, er war Kapellmeister in Dietersdorf. „Die Liebe zur Musik habe ich offensichtlich von ihm, leider habe aber auch die gleiche, arge Sehschwäche wie er“, sagt Inge Smetana. Sie muss alles, was sie lesen möchte, auf Textgröße „Arial 36“ bringen. „Vieles lerne ich auswendig, und die Musikinstrumente spiele ich ohnehin ohne Noten“, sagt die Musikbegeisterte. Schwierig ist, dass sie durch ihre Sehbehinderung, die sie seit fast 30 Jahren begleitet, nicht mehr Autofahren darf.

In ihrer „alten“ Heimat war Inge Smetana beim Kirchenchor, sie gründete eine Kindersinggruppe und gestaltete rhythmische Messen, auch für Hochzeiten. Zehn Jahre lang wirkte die jetzt 59-Jährige bei einem Gospelchor mit.

