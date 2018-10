Am Donnerstag, 11. Oktober, kommen Gunkl und Walter für die Vorpremiere ihres neuen Programmes „Herz und Hirn II“ in die Theaterei nach St. Christophen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Bei ihrem neuen Karbarettprogramm gibt es kein wirkliches Thema, aber es geht um „alles“, zumindest auszugsweise. Und wenn dem Publikum im Laufe des Abends etwas einfällt, was nach Erörterung schreit, werden Gunkl und Walter das von allen „denk- und fühlbaren Seiten beleuchten“. Das Publikum ist herzlich dazu eingeladen, jeden Kabarettabend mit ihnen neu zu gestalten.

Karten gibt es im Vorverkauf um 26 Euro beziehungsweise an der Abendkasse um 28 Euro. Vorverkauf und Reservierung sind bei der Bäckerei Berger in St. Christophen möglich oder unter 0660/9203051 oder per E-Mail an: theaterei@aon.at.