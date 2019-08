Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, jetzt ist es fix: Die Bäckerei Berger in St. Christophen muss zusperren. Ende August ist Schluss.

Dass das Unternehmen in Schwierigkeiten ist, war in den vergangenen Jahren immer wieder einmal zu hören. Jetzt ist die Bäckerei tatsächlich in Konkurs, die Schließung wurde angeordnet. Masseverwalterin ist die St. Pöltner Rechtsanwältin Ulla Reisch.

Die Bäckerei Berger war ein alteingesessener Betrieb mit langer Tradition: Sie wurde 1934 in St. Christophen von Karl Aichinger gegründet. Tochter Maria Berger führte das Unternehmen weiter, dann übernahm es Sohn Walter Berger. Neben dem Stammsitz in St. Christophen gab es Filialen in Neulengbach und Altlengbach.

Eine Schließung nach der anderen

Mit 1. Dezember 2018 wurde das Geschäftslokal in Altlengbach geschlossen. Heuer am Faschingsdienstag wurde auch das Geschäft in Neulengbach, das es seit 35 Jahren am Standort gegeben hatte, zugesperrt. Als Grund für die Schließungen nannte Walter Berger Umstrukturierungen des gesamten Unternehmens und die Tatsache, dass es keine Nachfolge in der Familie gibt. Außerdem wollte der Firmenchef aus persönlichen Gründen kürzertreten.

Die Firma Berger war eine der ersten Bäckereien, die neben konventionellen Backwaren auch Bio-Backwaren anbot.

Eine Stellungnahme zum Konkurs war bis zu Redaktionsschluss Montag früh von Familie Berger nicht zu bekommen.