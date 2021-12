Lange geplant – kurzfristig abgesagt: Silvesterdinner entfällt

Das Silvesterprogramm, das in der Theaterei und im Gasthaus Lazelberger geplant war, wurde am Donnerstag vor Weihnachten abgesagt. „Schweren Herzens“, wie Christa Berger festhält.

„Vergangenen Freitag haben wir uns noch so gefreut, dass wir die Veranstaltung machen können. Ich weiß nicht, was sich in fünf Tagen geändert hat“, kann die Theaterei-Betreiberin die Änderung der Corona-Regeln durch die Bundesregierung nicht nachvollziehen. „Das ist eine Entscheidung, die keiner versteht. Damit treibt man alle in den unkontrollierten Privatbereich.“

Man hätte ja PCR-Tests vor Veranstaltungen anordnen können, meint Berger. Drei Mal hatte sie Plakate für die Silvestershow bestellt, drei Mal wieder abbestellt. „Darüber werde ich ein Lied schreiben“, merkt die Musikerin an.

Drei Stunden hat Christa Berger am Donnerstagvormittag telefoniert, um alle Gäste über die Absage zu informieren. 80 Personen waren für Sektempfang, Kabarett mit „Flo & Wisch“ und Galabuffet angemeldet.

Wie Wirtin Bianka Lazelberger berichtet, hat man noch versucht, das Programm umzudrehen und so den Abend irgendwie zu retten. „Aber die Alternative, vorher zu speisen und nachher das Theater zu genießen, ist nicht von allen gutgeheißen worden.“

Das Galabuffet in Kombination mit Kabarett soll im Frühjahr oder Sommer nachgeholt werden. Denn es sei ja immer ein toller Abend gewesen, zu dem die Gäste sehr gerne gekommen sind. „Und das wird in wenigen Monaten ja auch so sein“, ist die Wirtin zuversichtlich.