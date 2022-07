Live bei EM-Spiel in Manchester: „Wir sind stolz auf unsere Tochter“

Werbung

„Es war ein unglaubliches Erlebnis“, schildert Gerhard Hickelsberger. Er ist von der Atmosphäre im Old-Trafford-Stadion in Manchester bei der Eröffnung und beim Europameisterschaftsspiel der Frauen im Spiel Österreich gegen England noch immer schwer begeistert. „Wenn 70.000 fußballfreudige Besucher im Stadion gleichzeitig jubeln ist die Stimmung umwerfend“, berichtet der St. Christophener.

„Es war sehr aufregend, wir haben mitgefiebert und auch bei jeder Welle mitgemacht“, schildert seine Gattin Ingrid, und beide sagen: „Wir sind stolz auf unsere Tochter.“

Alle vier Töchter sind sportlich

Am 6. Juli reiste das Ehepaar gemeinsam mit seiner älteren Tochter Sonja, deren Partner Christian und einem weiteren Schwiegersohn nach Manchester, beim insgesamt fünftägigen Aufenthalt wurde auch gleich der Inselhauptstadt London ein Besuch abgestattet.

Von den vier Töchtern der St. Christophener Landwirte sind zwei höchst erfolgreiche Fußballerinnen: Sonja legte eine steile Karriere mit den Neulengbacher Fußballerinnen hin und war lange Zeit Kapitänin der erfolgreichen Damenmannschaft. Nach einer hartnäckigen Verletzung und einer langwierigen Corona-Erkrankung hat Sonja Hickelsberger ihre aktive Karriere beendet. Sie ist jetzt in der sportlichen Leitung aktiv und Ansprechpartnerin für Nachwuchsfußballerinnen.

Natürlich verfolgen Gerhard und Ingrid Hickelsberger die Fußballergebnisse der Frauen-EM jetzt auch in den Medien. Foto: Christine Hell

„Eigentlich sind alle unsere vier Töchter sehr sportlich, das haben sie wohl von mir. Ich habe in meiner Schulzeit und Jugend auch sehr gerne Sport betrieben“, schmunzelt Mama Ingrid. Mit dem Beginn des Volksschulalters sei es bei den beiden Fußballerinnen los gegangen, schildert sie. Und damit begannen auch die vielen „Taxi-Fahrten“ der beiden Landwirte zu den verschiedenen Austragungsorten diverser Fußballveranstaltungen.

„Bei den Matches in der Nähe waren wir auch Zuschauer und haben unsere Mädels angefeuert“, erzählt der Vater der beiden Kickerinnen. Julia, die jüngste der Hickelsbergers, hatte nur Buben als Schulfreunde und sie war bis zum Alter von 14 Jahren auch nur in Burschenmannschaften aktiv, zuerst in Schönfeld, dann in Neulengbach. Erst dann erfolgte der Wechsel zu den Neulengbacher Fußballdamen. „Bereits mit 19 Jahren schaffte unsere Julia den Sprung zum SKN St. Pölten und dann in das österreichische Nationalteam“, sind die Eltern stolz.

