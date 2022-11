Neues Trainster Höhenkreuz gesegnet

Am Sonntag wurde das Trainster Höhenkreuz in St. Christophen feierlich geweiht. Nahe der höchsten Erhebung im Neulengbacher Gemeindegebiet wurde vor 24 Jahren vom damaligen Ortserneuerungsverein St. Christophen das Höhenkreuz errichtet.

Heuer ersetzte die Stadtgemeinde das bereits in die Jahre gekommene Kreuz durch ein neues. Bauernbund und Landjugend luden nach der Weihe zu einem Leopoldifest am Hof Breitenecker ein, wo die vielen Besucher den herrlichen Sonnenschein, die wunderbare Aussicht bis in die Alpen und ins Tullnerfeld und viele Köstlichkeiten genossen.

