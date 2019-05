Sehr viele Siege hat Niki Lauda in seinem Leben errungen, seinen Kampf mit dem Tod hat der berühmte Motorsportler und Flugunternehmer nach einer vor Monaten erfolgreich durchgeführten Lungentransplantation aber vor wenigen Tagen mit 70 Jahren verloren. Der dreifache Formel-1-Weltmeister wird am Mittwoch zu Grabe getragen.

NOEN

Einige Mitglieder des St. Christophener Feitlklubs haben den großen Österreichischen Motorsportler persönlich kennenlernen dürfen und sie erinnern sich mit Freude an diese glückliche Begebenheit im Jahr 1997: Im Rahmen einer Feitlklubwanderung im Herbst 1997 nahmen einige Wanderer eine kleine Abkürzung und sie kehrten kurz vor dem Anstieg in Richtung Trainst im „Gasthaus in der Au“ ein.

„Die Wirtin sagte uns, dass in etwa einer halben Stunde Niki Lauda zum Essen kommen werde“, erzählt Brixner, „wir haben das als üblen Scherz der Wirtin abgetan und nur laut darüber gelacht“, erinnert sich Johann Brixner. Die Überraschung sei dann aber sehr groß gewesen, als der Berühmte dann tatsächlich am Tisch der Feitlklubler vorüberging und mit einigen Begleitern im Extrazimmer Platz nahm, um in der Stille des entlegenen, kleinen Wirtshauses zu essen, schildert er. Und rasch wurde in der Runde der Wunsch nach einem gemeinsamen Foto mit dem Star laut. „Ich wollte Lauda darum bitten und hab gleich um einen Doppler Wein gewettet“, erzählt der St. Christophener.

Niki Lauda setzte sogar ein anderes Kapperl auf

Die Wette war rasch gewonnen, denn Niki Lauda kam tatsächlich nach dem Essen zur Feitlklubschar und setzte sich einfach dazwischen, plauderte mit den Mannen und war sogar zum Kapperltausch bereit: „Niki war kein Spaßverderber, er legte sein legendäres rotes Kapperl ab und setzte dafür unser Original Feitlklubkapperl auf“, ist Johann Brixner noch heute voller Bewunderung für den höchst erfolgreichen Österreichischen Motorsportler. „Die Wirtin borgte uns schnell ihren Fotoapparat, damit wir diese Begegnung auch festhalten konnten und einen Beweis für das Treffen hatten“, lacht Brixner, der gemeinsam mit Robert Brandstetter, Johann Gugerell und Robert Stapfer (im Bild v. l.) beim Zufallstreffen dabei war.

„Niki Lauda war natürlich, total unkompliziert, ein cleverer, ganz normaler, einfach ein ganz klasser Mensch“, lobt Johann Brixner.